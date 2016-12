De trainerscarrousel draait op volle toeren: een overzicht (update)

VOETBAL - De trainerscarrousel in het amateurvoetbal draait op volle toeren. En dat terwijl de winterstop nog moet beginnen. Ook de Drentse clubs zijn volop bezig met de invulling van de technische staf voor volgend seizoen.

Hieronder de lijst met clubs (op alfabetische volgorde) die na dit seizoen afscheid nemen van hun hoofdtrainer en de clubs die al een nieuwe oefenmeester hebben gepresenteerd. Is de lijst incompleet, laat het ons dan weten via onzeclub@rtvdrenthe.nlweg: Theo ten Caat, nieuw: onbekendverlengd: Fred de Boerweg: Casper Goedkoop, nieuw: onbekendweg: John van den Wildenburg, nieuw: onbekendverlengd: Jappie Tiersmaweg: Wietze de Jong, nieuw: onbekendweg: Peter Timmer, nieuw: onbekendverlengd: Peter Tempelverlengd: Arne Jolingweg: Ab Rutten, nieuw: Alex Visserweg: Andre Wever, nieuw: onbekendweg: Geert Aalderink, nieuw: onbekendverlengd: Bert Doldersumverlengd: Gerrie Benesverlengd: Richard Nieborgweg: Klaas van der Veen, nieuw: onbekendweg: Martin Koops, nieuw: onbekend]verlengd: Martin Drentweg: Nico Haak, nieuw: Hendrik Oostingweg: Cor Hulsverlengd: Claus Boekwegverlengd: Andries Bremerweg: Roeland Deuring, nieuw: onbekendverlengd: Jordy Nijghverlengd: Emiel Jansenweg: Jannes de Lange, nieuw: onbekendweg: Geert Prins, nieuw: onbekend: verlengd: Edward Sabanderweg: Theo Metz en John Kikkert, nieuw: Nico Haakweg: Martijn Hut, nieuw: onbekendweg Karlo Meppelink, nieuw: Gert van Duinenweg: Anne Christ, nieuw: onbekendweg: Bas Bijen/Herman Scherpen, nieuw: onbekendverlengd: André Mulderweg: Ronald Vermeulen, nieuw: Jeroen de Munckverlengd: Henk Veenhofverlengd: Harry Zwiersverlengd: Jan Korteweg: Geert van der Tuurk, nieuw: onbekendverlengd: Wilbert Arendsverlengd: Roel Smandverlengd: Reinoud Haakweg: Johan Hollen, nieuw: onbekendverlengd: Rolf Veneboerverlengd: Ton Beumerweg: Johan Oldekamp;verlengd: Bert Wiebingverlengd: Ruud Jalvingweg: Marcel Smelt, nieuw: Geert Aalderinkverlengd: Marc Hegemanweg Egbert Darwinkel, nieuw: Marcel Pollverlengd: Harris Huizinghweg: Albert Kamps, nieuw: onbekendweg: Johan Knoll, nieuw: Ben Batterinkverlengd: Jan Wielinkverlengd: Rudy Woltingeverlengd: Onno Doortenweg (per direct): Erwin van Oosten, nieuw (per direct): Jan-Marc Bosmanweg: Wilko Niemer, nieuw: Marcel Smidverlengd: Aryan Doldersumverlengd: Cees Huizingweg: Pascal Mulder (per direct), nieuw: onbekendweg: Jarrisch Keizer, nieuw: onbekendweg: Jan Moes, nieuw: onbekendverlengd: Jaap Scholing