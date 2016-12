Koloniën van Weldadigheid genomineerd voor Werelderfgoedlijst

Koloniën genomineerd voor werelderfgoedstatus (foto: RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - De Koloniën van Weldadigheid maken kans op de Unesco Werelderfgoedstatus. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nomineert het gebied vandaag officieel voor de Werelderfgoedlijst.

Jet Bussemaker: "Het is een groot en ambitieus project waar boeren, gemeenten en organisaties zich jaren voor hebben ingezet. Bijzonder dat Nederland en Vlaanderen dat samen doen."



De twee gezichten

Volgens Bussemaker zijn de Koloniën geschikt om werelderfgoed te worden, omdat ook het minder mooie verhaal verteld moet worden. "De twee gezichten van de Koloniën, daar moeten we van bewust zijn."



Officieel

Burgemeester Klaas Smid is tevreden. Op 18 januari moet het plan officieel nog worden ingeleverd bij UNESCO, maar de nominatie vandaag is een grote laatste stap naar het plekje op de Werelderfgoedlijst. "Tien jaar geleden opperde mijn voorganger dit plan en toen keken mensen hem nog wat meewarig aan. En kijk eens waar we nu staan. Ik ben heel trots."



Onthulling

Minister Bussemaker onthulde samen met gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe, gedeputeerde Inga Verhaert van de Provincie Antwerpen en een klas schoolkinderen een klok. De klok telt af naar het moment dat duidelijk wordt of de koloniën echt op de Werelderfgoedlijst komen te staan. Dit is in 2018.



Voordracht

Nederland en Vlaanderen doen de voordracht van de Koloniën van Weldadigheid gezamenlijk. Beide overheden trekken samen op, omdat de koloniën werden gevormd in de tijd dat Nederland en België één land waren. De vijf Nederlandse koloniën worden samen met de twee Vlaamse koloniën voorgedragen voor de UNESCO-lijst.



De Koloniën van Weldadigheid kunnen het elfde werelderfgoed in Nederland worden. Op dit moment staan er tien Nederlandse erfgoederen op de Werelderfgoedlijst, waaronder de Waddenzee en de molens bij Kinderdijk.