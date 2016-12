Rubberkorrels op kunstgrasvelden zijn niet gevaarlijk

ASSEN - Voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels is geen probleem. De korrels zijn niet gevaarlijk, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na maanden van onderzoek.

Dit najaar ontstond ophef over het gebruik van rubbergranulaat, vermalen autobanden, op de voetbalvelden. Verschillende wetenschappers vonden het gebruik ervan onverantwoord omdat er stoffen in konden zitten die kankerverwekkend zouden zijn.Verschillende Drentse voetbalclubs, waaronder SC Erica, vv Annen en SC Angelslo besloten daarom niet meer op kunstgras te spelen.Het RIVM concludeert nu dat er weliswaar stoffen in het rubber zitten die kanker zouden kunnen veroorzaken, maar dat er zo weinig van die stoffen inzit, dat het geen risico vormt. Dat bevestigde een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving in De Telegraaf Experts bestudeerden korrels die verzameld waren op honderd kunstgrasvelden. Zij pleiten er wel voor om de gezondheidsnormen voor de rubberkorrels te verbeteren. De huidige normen verschillen namelijk van land tot land en van product tot product. Betere en strengere normen kunnen bijdragen aan het terugdringen van de zorgen over de gezondheidsrisico's.De autobandenbranche is blij er nu duidelijkheid is over het sporten op velden met rubbergranulaat. Volgens de brancheorganisaties VACO en Band en Milieu bevestigen de resultaten van het RIVM zo'n honderd eerdere onderzoeken, die ook uitwezen dat er geen milieu- en gezondheidsrisico’s zijn bij het sporten op kunstgras met rubberkorrels."Het is goed dat alle sporters, ouders, gemeenten, sportclubs en vrijwilligers hun velden kunnen blijven gebruiken zonder zich zorgen te hoeven maken. We begrijpen goed dat zij zeker willen zijn dat hun kunstgras veilig gebruikt kan worden. Die zekerheid hebben ze nu opnieuw gekregen", aldus de organisaties.VACO en Band en Milieu onderschrijven de oproep van het RIVM om tot een specifieke gezondheidsnorm voor het rubbergranulaat te komen. Die zou er al op korte termijn kunnen komen.