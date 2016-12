Campagne voor veilig schieten met carbid wegens succes herhaald

FLUITENBERG - Nog een kleine twee weken en dan is het weer zover: Oudejaarsdag. Op veel plekken in Drenthe worden dan de melkbussen weer tevoorschijn gehaald om carbid te schieten.

Vandaag is in Fluitenberg de aftrap van de campagne 'Wie is de BOCK'. BOCK staat voor bewust oplettende carbidknaller. De BOCK is op de hoogte van bijvoorbeeld veiligheidstips. De campagne werd vorig jaar gelanceerd en wordt nu wegens succes herhaald.Volgens het Brandwondencentrum Groningen, dat initiatiefnemer is van de campagne, waren er vorig jaar minder mensen met brandwonden na het carbidschieten. "We zijn heel blij om te zien dat het aantal slachtoffers gehalveerd is", zegt Bianca Habing van het brandwondencentrum.De daling is opmerkelijk, aangezien steeds meer jongeren carbidschieten. "Dat komt door de wijziging in de vuurwerkwet. Overdag mag je geen vuurwerk meer afsteken, terwijl carbidschieten juist wel mag. We vermoeden dat het daarom populairder is geworden."Vorig jaar deden vooral Drentse gemeenten mee aan 'Wie is de BOCK'. Dit jaar wordt de campagne in het hele Noorden gehouden. "En de flyer is ook in dialect beschikbaar, met dank aan het Huus van de Taol voor de Drentse vertaling."In Fluitenberg gaan de burgemeesters Eric van Oosterhout (Aa en Hunze), Pieter Smit (Oldambt) en Eduard van Zuijlen (Franekeradeel) vanmiddag carbidschieten. Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen is gastheer.