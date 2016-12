MSC en hoofdtrainers uit elkaar

Bijen en Scherpen vertrekken bij MSC (foto MSC)

VOETBAL - De wegen van zondag hoofdklasser MSC en de trainers Bas Bijen en Herman Scherpen scheiden aan het einde van dit seizoen.

Dat hebben beide partijen gisteravond in goed onderling overleg besloten. De in Meppel wonende Bijen en zijn collega Scherpen uit Emmen, zijn bezig aan hun tweede seizoen bij de hoofdklasser.



MSC, dat momenteel twaalfde staat in de zondag hoofdklasse A, gaat zich de komende weken beraden over de opvolging van het trainersduo.



Zuidwolde

Inmiddels heeft Bijen alweer een nieuwe club gevonden. De oefenmeester gaat komend seizoen aan de slag als hoofdtrainer van vv Zuidwolde.