Boswachter uit Hooghalen bouwt hotel voor steenmarters

HOOGHALEN - Boswachter Pauline Arends van Staatsbosbeheer bouwt achter haar huis in Hooghalen een hotel voor steenmarters. "Ik vind steenmarters ontzettend boeiende dieren."

Volgens Arends zijn de beesten ook nuttig. "De steenmarter is de natuurlijke bestrijder van de ratten", zegt ze.Het hok is nog in aanbouw, maar het is de bedoeling dat de kippen beneden leven en de steenmarters boven. "Het wordt een viersterrenhotel", lacht Arends. "De hokken worden wel van elkaar gescheiden. De steenmarter mag dus kijken naar de kippen, maar die zijn veilig. Op het erf kan er wel een confrontatie zijn, maar in de 25 jaar dat ik hier woon heb ik vaak steenmarters gezien, maar ik heb tot nu toe ook nog altijd kippen."Een van die kippen woont nu nog bij Arends in huis. "Haar moeder was opgegeten, dus ik heb Piep als kuiken van het erf geplukt", zegt ze. "Ik heb haar alleen nog niet zindelijk. Ze ligt 's avonds ook voor de kachel te genieten, met de kat en de hond. Ze ligt gewoon uitgestrekt voor de kachel, ik heb dat nog nooit gezien."Piep krijgt dus straks in het hok de steenmarter als bovenbuurman. Arends wil in het hok ook een camera ophangen, om te kijken wat er gebeurt bij de steenmarters. "Het is ook een experiment."Sommige mensen hebben last van steenmarters. Zo kunnen de dieren bijvoorbeeld kabels in auto's kapot bijten. "Ik denk dat het vooral te maken heeft met territoriumgedrag, maar daar moet goed onderzoek naar worden gedaan", zegt Arends.Ze begrijpt dat mensen overlast kunnen ervaren. "Als ze op zolder zitten, gaat het bijvoorbeeld stinken. Maar ik heb er geen last van, daarom zijn ze bij mij van harte welkom. Ik kan mij voorstellen dat mensen op andere plekken zeggen: je bent hartstikke gek."Steenmarters zijn een beschermde diersoort en mogen daarom niet bestreden worden. Volgens Arends helpt dat overigens ook niet."Het gebeurt wel dat ze 'clandestien worden opgeruimd'. Maar bestrijden heeft eigenlijk geen zin, de plek wordt onmiddellijk ingenomen door een andere marter", vertelt ze. "Dan krijg je onrust en gedoe. Het is juist belangrijk dat er stabiliteit is."