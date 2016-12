File na ongeluk op A28 bij Vries opgelost

Er is ongeveer dertig minuten vertraging (foto: archief RTV Drenthe)

VRIES - Op de A28 bij Vries is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij.

Er stond ongeveer zes kilometer file tussen Vries en Haren door het ongeluk. De vertraging bedroeg ruim dertig minuten. Inmiddels is de file volledig opgelost.



Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. Ook is nog niet bekend of mensen gewond zijn geraakt.