Stelling: Ik mijd grote evenementen zoals kerstmarkten uit angst voor terreur

ASSEN - Bij een terroristische aanslag op een kerstmarkt in Berlijn zijn gisteravond twaalf mensen overleden en 48 mensen gewond geraakt. Een vrachtwagen is daar ingereden op het publiek.

De dader is volgens Duitse media een 23-jarige Pakistaanse asielzoeker.Hoe reageert u op dit soort gebeurtenissen? Mijdt u grote evenementen zoals kerstmarkten uit angst voor een aanslag? Of maakt u zich daar niet druk over?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we of u nog graag de tijd neemt om kerstkaarten te schrijven. In totaal reageerden 1.089 mensen. Ruim 58 procent van de stemmers neemt nog de tijd voor de kerstkaarten. Iets meer dan 41 procent doet dat niet.