'Grammieterig' verkozen tot Drents woord van het jaar

BEILEN/ASSEN - Grammieterig is verkozen tot Drents Woord van het Jaor 2016. Dat maakte Abel Darwinkel van het Huus van de Taol vanmorgen bekend in het Radio Drenthe-programma De Brink.

Grammieterig betekent nijdig of geërgerd. De streektaalorganisatie kreeg zo'n driehonderd inzendingen voor het mooiste Drentse woord.Het Huus van de Taol koos uiteindelijk tien woorden uit alle inzendingen.1. Grammieterig2. Veraldereerd3. Babbelegoegies4. Gaorenklopper5. Vernuvern6. Brummel7. Brukkie, broggie8. Kniepstuver9. Beuntie10. Koeskillen, koezenzeerteVolgens het Huus van de Taol waren er nog een paar inzendingen die opvielen. Zo stuurde iemand het woord 'ja' in. Drenten hebben vaak de neiging dat woord te gebruiken, terwijl dat 'ja' eigenlijk niet op die plek in de zin hoort.Een ander woord dat Drenten veel gebruiken is 'onnie', een kortere manier om 'of niet' te zeggen.