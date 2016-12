Basisschool en CDA in actie om uitzetting vader te voorkomen

TYNAARLO - De CDA-fractie in de gemeente Tynaarlo dient vanavond een voorstel in om te voorkomen dat vluchteling Wagif Faredzjualev na vijftien jaar wordt uitgezet naar Azerbeidzjan.

De man woont in Eelde met zijn vrouw en twee kinderen. Zij zijn inmiddels wel Nederlands staatsburger en mogen daarom wel in Nederland blijven. Volgens het CDA spreekt Faredzjualev goed Nederlands en doet hij klusjes in de omgeving omdat hij niet mag werken.De fractie vindt het inhumaan om de man na vijftien jaar uit te zetten. "Dit kan en mag niet", schrijft fractievoorzitter Hanneke Wiersema.Ook obs De Westerburcht in Eelde, waar zijn kinderen naar school gaan, is in actie gekomen. Er is een petitie gestart die inmiddels ruim 1.300 keer is ondertekend. "Wagif hoort bij zijn kinderen", stelt de school op een speciale Facebookpagina RTV Noord zocht het gezin op bij de basisschool.