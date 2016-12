Drenten blijven kerstmarkten in Duitsland bezoeken

De vrachtwagen die gebruikt werd bij de aanslag in Berlijn (foto: ANP / Remko de Waal)

HOOGEVEEN/ASSEN - Drenten blijven kerstmarkten in Duitsland bezoeken. Dat laten reisorganisaties Lanting en Drenthe Tours weten.

Gisteravond werd in Berlijn een aanslag gepleegd op een kerstmarkt. Een vrachtwagen reed in op het publiek. Daarbij vielen twaalf doden en raakten 48 mensen gewond.



"We zijn vanochtend met een bus vertrokken naar de kerstmarkt in Oldenburg", zegt een medewerker van Lanting uit Hoogeveen. "Als er een negatief reisadvies zou zijn, trekken we ons terug. Maar we laten de angst niet regeren."



Volgens de reisorganisatie heeft een school wel een kerstreis afgezegd. Lanting zocht contact met de school, die aangaf niet meer te willen gaan.



Drenthe Tours uit Assen heeft geen afmeldingen gehad. Ook de schoolreizen naar kerstmarkten gaan door. Wel laat directeur Klaas-Jan de Vries weten dat het met groepsreizen dit jaar rustiger is dan andere jaren. Of de terreurdreiging daar iets mee te maken heeft, weet hij niet.