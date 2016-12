Opnieuw lang onduidelijkheid voor klanten Achmea bij ziekenhuizen Treant

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN/EMMEN - Voor het derde achtereenvolgende jaar slaagt Treant Zorggroep er niet in tijdig een contract af te sluiten met zorgverzekeraar Zilveren Kruis van Achmea. Morgen informeert Zilveren Kruis-Achmea haar klanten over de situatie.

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen, Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal vallen onder de Treant Zorggroep.



Onderhandelingen duren

Woordvoerder Christina Rompa van Achmea zegt dat Zilveren Kruis op 1 november de contractonderhandelingen had willen afronden. "Behalve met de Treant-ziekenhuizen zijn we met nog een ander ziekenhuis niet zover. We spreken over de prijs, de kwaliteit en de ontwikkeling van de zorgvraag in de regio."



Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft een voorkeur voor langjarige contracten tussen de ziekenhuizen en verzekeraars. Maar een overeenkomst stelt het ministerie niet verplicht.



Ministerie staat er buiten

"Dit is een geschil waar het ministerie geen rol in heeft", stelt woordvoerder Ole Heil van VWS. Een verzekeraar heeft alleen een zorgplicht. Dat betekent dat de zorg altijd tenminste deels moet worden vergoed. En bovendien moet de verzekeraar in elke regio voldoende zorg vergoeden."



Wel contract met andere verzekeraars

De Treant-zorggroep laat via woordvoerder Marcel Pater weten dat de gesprekken in een afrondende fase zitten. "Deze week zijn de gesprekken volop gaande. Met andere verzekeraars hebben we begin november al contracten vastgelegd."



Een uiterste datum voor de afronding van de contracten is er niet. Vorig jaar duurde het tot 9 december voor er een contract was tussen Treant en verzekeraar VGZ en tot 12 december voordat er een contract was met Zilveren Kruis.



Maar voor de consument is het wel belangrijk op tijd te weten wat er vergoed wordt door welke verzekeraar. Tot 31 december kunnen mensen van zorgverzekeraar wisselen en tot 31 januari van polis. Het ministerie wil daarom dat de zorgverzekeraars de polissen op 19 november bekend maken.

Door: Hielke Meijer Correctie melden