Staatssecretaris ziet landelijke regels voor houtkachels niet zitten

VLEDDER/DEN HAAG - Staatssecretaris Sharon Dijksma voelt er weinig voor om landelijke regels in te stellen om overlast van houtkachels aan te pakken.

Houtkachels zijn populair, maar niet iedereen is er blij mee. Zo zeggen sommigen gezondheidsklachten van de rook te krijgen, zoals hoofdpijn en hoestbuien.Eerder dit jaar werd het Platform Houtrook en Gezondheid opgericht. Hierbij zijn onder meer het ministerie, het RIVM, het Longfonds en GGD'en aangesloten. Het platform moet oplossingen voor die klachten in kaart brengen, maar dat duurt langer dan gedacht.Dijksma vindt dat er grote verschillen zijn bij problemen met houtrook. "Een grote stad heeft nu eenmaal met andere situaties te maken dan een kleine gemeente", zegt ze. "Ik ben voorstander van de huidige lokale aanpak."Homme Geertsma, wethouder in de gemeente Westerveld, zei eerder deze maand dat er wetgeving moet komen. Hij reageerde op een conflict tussen buren in Vledder en gaf aan als gemeente machteloos te staan.Volgens Dijksma kunnen gemeenten wel degelijk iets doen. "En met de nieuwe Omgevingswet die in de maak is, krijgen zij straks nog meer ruimte om maatregelen op maat te maken, om de overlast tegen te gaan."Het Platform Houtrook en Gezondheid komt volgend jaar met een advies hoe overlast van houtrook kan worden ingeperkt.