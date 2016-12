'Als we gewoon lief voor de wolf zijn, valt hij ons vast niet aan'

De geprepareerde huid van de wolf (foto: Marjolein Lauret / RTV Drenthe) Het skelet van de wolf (foto: Marjolein Lauret / RTV Drenthe)

ASSEN - De wolf die in maart 2015 door Drenthe liep, is weer terug. Niet levend, alleen de huid en het skelet van de wolf zijn vanaf vandaag te zien in het Duurzaamheidscentrum in Assen.

Daar is vanochtend de expositie 'De wolf in Drenthe' geopend. De onthullingen van het skelet en de balg, de geprepareerde huid, werden gedaan door schoolkinderen uit Assen en Tynaarlo.



Het dier werd in april 2015 doodgereden op de snelweg in Duitsland.



Onder de indruk

De scholieren zijn zichtbaar onder de indruk. "Als je naast het skelet staat is hij best groot!"

Ook hopen de leerlingen dat de wolf snel weer terugkomt naar Drenthe. Bang zijn ze daar niet voor: "Als we gewoon lief voor de wolf zijn dan valt hij ons vast niet aan."



Bewustwording

Het doel van de expositie is bewustwording creëren. Volgens Annemarie Kasper van het Duurzaamheidscentrum Assen zijn veel mensen angstig voor de komst van de wolf. Ze hoopt met de informatie die ze geven die angst weg te nemen.



"Niet voor iedereen is het leuk dat de wolf komt. Vooral schapen- en geitenhouders maken zich zorgen. We willen ook die groep mensen informeren welke preventiemaatregelen ze zouden kunnen nemen."



De wolf komt terug naar Drenthe

Volgens Dick Klees van Wolven in Nederland is de kans groot dat het dier uiteindelijk in Drenthe terecht komt, al zijn ze moeilijk te traceren. "Ze lopen 's nachts. Tel daarbij op dat wolven zich ver van mensen houden. We weten het dus niet zeker, maar er bestaat een kans dat ze al in Nederland zijn zonder dat we dat weten."

Door: Marjolein Lauret Correctie melden