SC Erica niet gerustgesteld door uitkomst onderzoek kunstgraskorrels

ERICA - Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels is veilig, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Maar daar is voetbalclub SC Erica nog niet helemaal zeker van.

"We zijn er nog niet over uit", zegt voorzitter Patrick de Jonge. "We moeten eerst goed met elkaar overleggen over vervolgstappen. Gelukkig is het nu winterstop, dus we hebben iets meer tijd."In oktober ontstond onrust in de voetbalwereld, omdat de korrels van vermalen autobanden mogelijk kankerverwekkend zouden zijn. Een aantal clubs in Drenthe, zoals SC Erica en Alcides in Meppel, besloot toen de kunstgrasvelden te sluiten. Maar volgens het RIVM is het schadelijke effect van de korrels praktisch verwaarloosbaar. "Er blijven nog wel risico's", vindt De Jonge. "Ik ben nog steeds niet honderd procent overtuigd."De voetbalclub weet nog niet of er weer op het veld gespeeld gaat worden. "Je moet een besluit nemen, terwijl je niet weet wat de gevolgen over tien jaar zijn. Je hebt het wel over mensen. Iedereen moet er binnen de club wel achterstaan."Volgens De Jonge is het mogelijk dat alleen de senioren op kunstgras voetballen en de jeugd niet. Wanneer SC Erica een besluit neemt, is nog niet duidelijk. "We willen een weloverwogen besluit nemen voor onze leden."