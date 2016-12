Emmen schiet dak- en thuislozen te hulp: 'het kan iedereen overkomen'

Er zijn zo'n 300 dak- en thuislozen in Emmen. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EMMEN - Minder regels en meer hulp die specifiek nodig is voor dak- en thuislozen. Daaraan werkt de gemeente Emmen. "De persoonlijke situatie staat voorop, van daar uit starten we", zegt wethouder Jan Bos.

De wethouder van Wakker Emmen lijkt nu al overtuigd dat de nieuwe aanpak werkt. "Ik zeg niet dat bestaande instanties het niet goed doen, maar die bereiken niet iedereen. We hebben in Peter Leenhouts iemand gevonden die dat contact wel kan maken. De doelgroep ziet hem niet als hulpverlener, maar gewoon als Peter."



Volgens Bos snijdt het mes aan twee kanten. Dak- en thuislozen, naar schatting zo'n 300 in Emmen, zijn beter af en het scheelt de gemeente ook nog eens geld, omdat voorkomen kan worden dat veel duurdere soorten hulpverlening moeten worden ingezet.



Kortsluiting

Sandra Fehrman is één van de deelnemers in het proefproject. De 44-jarige Emmense was acht maanden thuisloos. "Het kan iedereen overkomen. Hoe goed je het ook doet, er kan altijd een situatie ontstaan waarin je niet meer weet hoe het verder moet en je een bepaalde soort kortsluiting krijgt. En dat is gewoon met mij gebeurd."



Fehrman kwam in een neerwaartse spiraal terecht. "Ik had alles wat ik hebben wilde, een huis, vrienden, een leuk sociaal netwerk. Maar toen werd een familielid ziek, dat hakte er ontzettend in, dat heb ik denk ikzelf niet goed verwerkt. Daarna verloor ik mijn baan. En toen kreeg ik ook nog zelf een medische diagnose die er in klapte en toen... toen was bij mij het lichtje uit."



Juist op het moment dat ze het echt niet meer zag zitten kwamen Peter Leenhouts en het project Tien keer anders in haar leven. Nu heeft ze weer een eigen appartement en krijgt ze steun bij het weer op orde krijgen van haar leven.



Complex

Coördinator Peter Leenhouts: "Soms is het probleem dat iemand heeft niet heel erg complex, maar zijn de regels er om heen, of het stelsel dat we hebben dat wel. En dat proberen we met Tien keer anders te doorbreken."



"In theorie hoeft in Nederland niemand op straat te slapen. Maar, dan de praktijk: we zien dat de vragen of de problemen die mensen hebben sluiten niet altijd aan op de theorie. En op dat stuk hebben we nu vanuit de gemeente, binnen deze proef, ook veel meer ruimte om naar oplossingen te zoeken. Soms ook veel meer ruimte dan bestaande organisaties. Ik kom veel hulpverleners tegen, die zeggen: dat wat jij doet, dat wil ik eigenlijk ook, maar dat mag niet."

Door: Steven Stegen Correctie melden