Huiseigenaren krijgen rentekorting op energiebespaarlening

De goedkope lening is onder meer bedoeld voor de aanschaf van zonnepanelen (foto: Pixabay)

ASSEN - De provincie Drenthe wil huiseigenaren stimuleren meer te investeren in de verduurzaming van hun woning door een extra rentekorting te bieden.

De sinds 2014 aangeboden leningen via het Nationaal Energiebespaarfonds kosten daardoor nog maximaal 1,5 procent.



Ruim 500 huizen

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra wil maximaal 720.828 euro beschikbaar stellen aan energiebespaarleningen. Daarmee zouden tussen de 500 en 600 Drentse huiseigenaren geholpen worden hun huis energieneutraler te maken. De steunmaatregel loopt door tot eind 2018.



Steuntje in de rug

Stelpstra is blij dat het gelukt is een aantrekkelijke lening te kunnen bieden. "Wij vinden dit een slimme manier van subsidieren. Je legt de verantwoordelijkheid bij mensen zelf om te investeren en daarmee hun energierekening omlaag te brengen."



De goedkope lening is met name bedoeld voor isolatiemaatregelen, de aanschaf van warmtepompen of zonnepanelen. "Het moet huiseigenaren een extra steuntje in de rug bieden aan de slag te gaan", aldus de gedeputeerde.



Zonnelening loopt af

Drenthe kende dit jaar ook een zogenaamde zonnelening voor de aanschaf van zonnepanelen. Die subsidiemaatregel loopt eind december af. Bij de zonnelening waren bijvoorbeeld 75-plussers nog uitgesloten. Die beperking geldt niet voor deelname aan de nieuwe rentekortingsmaatregel. Ook de provincie Overijssel heeft een vergelijkbare rentekorting beschikbaar voor de inwoners. Volgens gedeputeerde Stelpstra loopt het daar 'heel goed'.



Het nationaal Energiebespaarfonds startte in 2014 met 300 miljoen euro in kas. De Rijksoverheid, Rabobank en de ASN-bank vulden het fonds. Rente en aflossing van de leningen komen daarbij weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

