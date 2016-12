Werkgelegenheid Drenthe stabiliseert

ASSEN - In de periode tussen 1 april 2015 en 1 april 2016 is de werkgelegenheid in Drenthe nagenoeg gelijk gebleven.

Het zogeheten werkgelegenheidscijfer (-0,2 procent) is negatief, maar de arbeidsmarkt in Drenthe lijkt zich te stabiliseren. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het provinciaal werkgelegenheidsonderzoek.Gedeputeerde Henk Brink: “Helaas is het werkgelegenheidscijfer nog niet in de plus. Toch zien we gelukkig een gunstiger beeld dan de afgelopen jaren. Meer recente cijfers bevestigen deze tendens. Dat is bemoedigend. Op diverse manieren zetten we ons in, samen met uiteenlopende partners, voor investeringen en innovatie, om het herstel van de werkgelegenheid te ondersteunen. Samen investeren we daarmee in een dynamisch en ondernemend Drenthe.”Op 1 april 2016 telde Drenthe ruim 214.100 banen. De zakelijke dienstverlening en de sectoren vervoer en opslag en cultuur, sport en recreatie laten een bescheiden stijging van werkgelegenheid zien. De sectoren die een daling van de werkgelegenheid kennen, zijn de zorgsector en de groot- en detailhandel. Verklaringen hiervoor zijn onder andere de bezuinigingen in de thuiszorg en het sluiten van winkelketens zoals V&D. De druk op de detailhandel neemt door onder andere het online shoppen toe.Van de Drentse gemeenten laten De Wolden (2,5%), Aa en Hunze (1,9%) en Hoogeveen (0,9%) de grootste stijging in de werkgelegenheid zien. In de gemeenten Meppel (-1,4%) en Emmen (-1,2%) is de werkgelegenheid het sterkst gedaald. Afgelopen maand liet de provincie weten 7,5 miljoen euro beschikbaar te stellen om de werkgelegenheid in Drenthe te laten groeien.