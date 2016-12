Exloo wil jaarlijks 50 weekenden paardensport

Het hippisch centrum Exloo (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

EXLOO - Het in 1993 geopende hippisch centrum Exloo moet weer uitgroeien tot hét paardensportcentrum van Drenthe. De ambitie van het nieuwe bestuur is om meer evenementen naar het complex te halen.

Er wordt op dit moment voortvarend gewerkt aan een omvangrijke opknapbeurt. In de hallen zijn de bodems al vernieuwd en ook de grote wedstrijdhal krijgt een facelift.



Speciale bodem

Ook buiten het complex aan de Valtherweg staat het nodige te gebeuren. Daar komt een nieuw wedstrijdterrein met een speciale bodem, die ook bij slecht weer optimaal blijft.



De nieuwe koers legt het bestuur geen windeieren. "We hebben al een internationale menwedstrijd binnen gehaald. En ook het Drents kampioenschap is volgende zomer hier bij ons", vertelt de nieuwe voorzitter Koos Naber.



In actie

Naber is al sinds 1979 bij de paardensport in Exloo betrokken, eerst als instructeur van de rijvereniging en ponyclub en nu als bestuurder. "Het vorige bestuur zag geen toekomst meer en zette het complex te koop. Toe dachten we: we moeten nu in actie komen. De overdracht is heel soepel verlopen."



Nieuw bestuur

Naber vormt het bestuur samen met Ciska Paping, Harma Hooge en Anne van Staverden. Ondernemer Lieuwe Koopmans neemt financieel deel. "Een geweldig team", vindt Naber. "Hier gaan mooie dingen gebeuren. De oude glorie moet herleven. We willen hier op termijn 50 weekenden per jaar hippische evenementen organiseren."

Door: Steven Stegen Correctie melden