Celstraf voor overvallers pizzeria in Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 23-jarige man uit Hoogeveen moet 2,5 jaar de cel in voor het overvallen van de New York Pizza in zijn woonplaats.

Zijn 27-jarige handlanger, eveneens uit Hoogeveen, werd vandaag door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij moet zich ook psychiatrisch laten behandelen.



Op 10 mei dit jaar overvielen de twee mannen de pizzeria aan de Schutstraat. De oudste van de twee had eerder die avond een auto gestolen bij een garage in Kerkenveld. Toen ze ’s avonds laat aan het rondrijden waren, zou de 23-jarige man hem hebben gevraagd te stoppen voor de pizzeria.



De buit

Toen de jongste man plotseling de zaak in rende, ging de oudste hem achterna, verklaarde hij bij de politie. Binnen greep de 27-jarige man de kassa. De 23-jarige man bedreigde het personeel. De kassa met daarin 350 euro werd door het duo meegenomen tijdens de succesvolle vluchtpoging.



Woest

Agenten herkenden de oudste dader op de camerabeelden van de pizzeria. Hij werd een paar dagen na de overval aangehouden en vertelde de politie wie de tweede dader was. Maar de 23-jarige man heeft de overval altijd ontkend. Hij verliet na de uitspraak woest de rechtszaal.



Vrijspraak brandstichting

Beide mannen werden ook verdacht van het in brand steken van de gestolen auto bij Hollandscheveld. Hiervan sprak de rechtbank ze vrij wegens gebrek aan bewijs. Daardoor kregen de twee minder straf dan de drie jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist.