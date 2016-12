Minder asielzoekers in Oranje

Asielzoekers Oranje (foto: Maurice Vos/RTV Drenthe

ORANJE - De capaciteit van het asielzoekerscentrum in Oranje gaat omlaag naar vierhonderd. Nu is er in het azc nog ruimte voor zevenhonderd mensen.

Het COA verlaagt de opvangcapaciteit omdat er minder vluchtelingen naar ons land komen.



"Dit wordt via natuurlijk verloop gerealiseerd. Dat betekent dat er geen nieuwe asielzoekers worden gehuisvest, tot het aantal van vierhonderd is bereikt", schrijft de gemeente in een brief aan de inwoners van Oranje.



"Op dit moment wonen er vijfhonderd mensen in het azc Oranje. Het kan dus een aantal weken duren voordat de capaciteit is verminderd naar vierhonderd personen."