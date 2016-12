Auto vliegt over de vangrail op A28 bij Hooghalen

De plek waar het ongeluk is gebeurd (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) De plek waar het ongeluk is gebeurd (foto: Persbureau Meter)

HOOGHALEN - Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de A28 bij Hooghalen.

De bestuurder vloog met zijn auto over de vangrail en kwam in de berm terecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeluk gebeurde in de richting van Assen naar Beilen. Op de A28 stond rond 16.15 uur zo'n twee kilometer file.