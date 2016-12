Drenthe College verlegt busreis van Bremen naar Breda

Bondskanselier Angela Merkel bezoekt de plek van de aanslag in Berlijn (foto: ANP/Remko de Waal)

ASSEN - Een groep studenten van het Drenthe College in Assen reist morgen niet af naar Bremen. Reden voor de afgelasting van de busexcursie is de bloedige aanslag in Berlijn.

Begeleiders besluiten

Volgens woordvoerder Bert Broekhoven is het besluit genomen door de begeleiders van de groep. "Vanwege wat er in Berlijn is gebeurd heeft het desbetreffende team besloten dat het niet lekker voelt om nu naar Duitsland te reizen. Zij hebben contact gezocht met de busmaatschappij en daarvoor in de plaats gaan ze nu naar het glazen huis in Breda."



Gevoelens

Volgens Broekhoven gaat het niet zozeer om de angst voor een aanslag of de gevoelige situatie in Duitsland, maar om de gevoelens van de deelnemers aan de reis.



Elk team eigen besluit

Andere excursies later deze week naar Duitsland gaan wel door. Dan gaat het om een busreis vanuit Emmen naar de kerstmarkt in Essen en vanuit Emmen naar een skihal in Bottrop. "Andere teams gaan daar anders mee om. Zij zeggen dat ze het reisadvies van de overheid volgen en daarin is niets veranderd door de aanslag."



Begrip

Studenten en ouders reageren volgens Broekhoven over het algemeen met begrip. "Er zal wel wat teleurstelling zijn, maar het begrip overheerst. Als er studenten zijn die nu niet mee willen met de busreizen naar Duitsland die wel doorgaan, dan hoeft dat ook niet."



Vorig jaar liet het Drenthe College busreizen naar Parijs ondanks de aanslagen ook gewoon doorgaan. "Toen heeft dat ook niet geleid tot angstige gevoelens of het afhaken of wat dan ook."

Door: Hielke Meijer Correctie melden