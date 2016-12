Sensorbedrijf Incas3 in Assen is failliet

ASSEN - Het doek is gevallen voor het Asser sensorbedrijf Incas3. De rechter in Assen sprak vandaag het faillissement uit.

De provincie Drenthe en de gemeente Assen besloten anderhalve maand geleden om geen geld meer te steken in het instituut voor sensortechnologie. Incas3 verkeerde al een tijd in financiële problemen. Het bedrijf kreeg in september nog een lening van 120.000 euro van de provincie en de gemeente Assen. Met dat geld kon het loon van het personeel wordenuitbetaald.Het bedrijf verklaarde in moeilijkheden te zitten, omdat een Europese subsidie van tien miljoen euro voor een grootschalig onderzoeksproject nog niet was uitbetaald. Maar volgens wethouder Maurice Hoogeveen van Assen zijn de problemen structureel van aard. De gemeente en provincie besloten daarom geen lening meer te verstrekken.Incas3 is naar eigen zeggen tot het laatste moment bezig geweest met het zoeken naar een oplossing voor de ontstane situatie. De bestuurder hoopte onderdelen van het instituut te kunnen verkopen, zodat kennis en banen behouden zouden blijven. Om meer tijd te krijgen voor de onderhandelingen spande Incas3 een kortgeding aan tegen de provincie en de gemeente. Het is onduidelijk of die rechtszaak doorgaat nu het bedrijf failliet is.Het college van Assen komt in januari met een rapport over wat er is mis gegaan en hoe het verder moet met het sensorcluster in Assen.