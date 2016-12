Anderhalf jaar cel geëist na inbraken Dwingeloo

ASSEN/DWINGELOO/PIETERBUREN - Voor vijf inbraken en een fietsendiefstal in Dwingeloo en Pieterburen eiste het Openbaar Ministerie vandaag anderhalf jaar cel tegen twee mannen.

De mannen van 31 en 25 jaar uit Engwierum en Haren bekenden alles.



In de nacht van 6 augustus werden ze opgepakt in Dwingeloo nadat een getuige de twee had gezien en de situatie niet vertrouwde. Ze bleken te hebben ingebroken in een huis aan de Brugesakker en een restaurant en kinderdagverblijf aan de Heuvelenweg in het dorp.



Klemgereden

De buit bestond onder meer uit portemonnees, geld, een laptop en autosleutels. Ook stal het duo twee fietsen, waarmee ze na de inbraken terug naar hun auto fietsten. Toen de mannen even later wegreden in de auto, reed de politie ze klem. Toch zag de jongste kans om te vluchten. Hij rende een maisveld in, maar kon met hulp van een politiehond alsnog gepakt worden.



Na hun aanhouding bleek dat de twee op 4 augustus hadden toegeslagen in Pieterburen. Ze braken daar op drie adressen in dezelfde straat in. Ook daar stalen ze onder meer een laptop, geld, portemonnees en een camera.



Excuses

De mannen waren van plan een deel van de buit te verkopen. De twee hadden beide geld- en verslavingsproblemen. In de rechtszaal boden ze hun excuses aan de slachtoffers aan.



De mannen zijn al vaker veroordeeld. Ondanks dat de reclassering voor beide behandelingen adviseerde, eiste de officier van justitie die niet. Zij vindt dat ze al vaak genoeg een tweede kans hadden gehad. Op 3 januari doet de rechtbank uitspraak.