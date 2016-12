'Handdoeken in de vensterbank om condens op te vangen'

ASSEN/EMMEN - De condens staat op de ramen en handdoeken in de vensterbank moeten plasjes water voorkomen. Jeroen Snel woont in een huurhuis in de Meerstraat in Emmen en heeft veel problemen met vocht in huis.

Snel zegt zijn huis veel te ventileren, al maakt dat weinig verschil. "Overal in huis heb ik vochtvreters en de filters zijn heel snel vol."Vocht is niet het enige probleem. Het huis is lastig warm te krijgen. In zijn huis staat maar één gaskachel als warmtebron. Met als gevolg een koude slaapkamer en keuken. Omdat groot onderhoud nog niet is aangekondigd, zoekt Snel inmiddels naar een andere woning.Ook huurders in de Oude Molenbuurt in Assen klagen over schimmel en vocht. "Er is zelfs iemand die met zijn kind in de woonkamer slaapt omdat er schimmel op de muur zit in de slaapkamer", zegt buurtbewoner Renate Flokstra.De huizen in de buurt worden gesloopt of gerenoveerd. Flokstra begrijpt niet dat mensen die problemen hebben met vocht en schimmel in de woning geen voorrang krijgen bij renovatie.Woningcorporaties zien de problemen ook, maar zeggen niet alles aan te kunnen pakken. "Bij klachten gaan we langs en proberen we het probleem om te lossen, maar bij sommige oudere huizen lukt dat niet. Dat zegt Marcel van Halteren van Actium. "Het gaat dan meestal om de woningen die al op de nominatie staan om te worden gesloopt of gerenoveerd."Van de huurders van Lefier die de enquête hebben ingevuld, zegt 46 procent last te hebben van schimmel en 48 procent klaagt over vocht. Lefier scoort daarmee slechter dan het Drentse gemiddelde.Een woordvoerder van Lefier zegt dat er veel vraag is naar goedkope huurwoningen. "Als mensen meer kwaliteit willen, kunnen ze doorstromen naar een andere woning. Maar daar hangt een prijskaartje aan", aldus de woordvoerder.Drentse huurders geven de staat van hun huis een voldoende. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroepen die door bijna 600 Drentse huurders is ingevuld.​Ruim een derde van de huurders geeft aan last te hebben van schimmel en vocht. Daarnaast kan ruim de helft het huis niet warm genoeg stoken.