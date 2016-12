Oppositie Hoogeveen weer bezorgd over scholen Wolfsbos

Het verouderde gebouw van Sbo De Kameleon (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De voltallige oppositie in de gemeenteraad van Hoogeveen wil duidelijkheid van het college over de toekomst van de scholen in de wijk Wolfsbos.





Nieuwbouw was te duur

Afgelopen zomer ging een eerder aangekondigde nieuwbouw voor de scholen voor openbaar basis- en speciaalonderwijs niet door. De coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en CU vonden dat te duur. SP sloot zich daarbij toen aan, maar is nu ook ontevreden over de ontstane situatie.



Lees ook: Toch geen nieuwbouw voor vervallen scholen in Hoogeveen

Kapotte kachels

Volgens een gezamenlijk persbericht van de oppositie kampten de scholen vorig jaar met 'kapotte kachels, tocht, haveloze gebouwen, muizenplagen en wat nog meer'. Volgens de oppositie lijkt het 'zo langzamerhand een rommeltje te worden'.



Ondergeschoven kindje

PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting zegt dat het openbaar primair basisonderwijs het ondergeschoven kindje lijkt te worden. Ze bekritiseert een collegevoorstel om OBS De Goudvink te verhuizen naar een dertig jaar oud leegstaand schoolgebouw van middelbare school De Groene Driehoek in een andere wijk. "Dit staat volkomen haaks op het genomen besluit en is ook nooit onderdeel van het gesprek geweest."



Lees ook: Gemeente-Hoogeveen-investeert-eerder-in-scholen-Wolfsbos

De oppositiepartijen willen nu weten welke stappen het college heeft gezet sinds het afblazen van de nieuwbouw. De partijen willen weten wat de gemeente gaat doen voor de scholen als er een strenge winter komt.Afgelopen zomer ging een eerder aangekondigde nieuwbouw voor de scholen voor openbaar basis- en speciaalonderwijs niet door. De coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en CU vonden dat te duur. SP sloot zich daarbij toen aan, maar is nu ook ontevreden over de ontstane situatie.Volgens een gezamenlijk persbericht van de oppositie kampten de scholen vorig jaar met 'kapotte kachels, tocht, haveloze gebouwen, muizenplagen en wat nog meer'. Volgens de oppositie lijkt het 'zo langzamerhand een rommeltje te worden'.PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting zegt dat het openbaar primair basisonderwijs het ondergeschoven kindje lijkt te worden. Ze bekritiseert een collegevoorstel om OBS De Goudvink te verhuizen naar een dertig jaar oud leegstaand schoolgebouw van middelbare school De Groene Driehoek in een andere wijk. "Dit staat volkomen haaks op het genomen besluit en is ook nooit onderdeel van het gesprek geweest."De oppositiepartijen willen nu weten welke stappen het college heeft gezet sinds het afblazen van de nieuwbouw.

Door: Hielke Meijer Correctie melden