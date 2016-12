Assense ontsnapt aan aanslag Berlijn: 'Wat hebben wij een geluk gehad'

In Berlijn wordt de dag na de aanslag gerouwd (foto: ANP/Remko de Waal)

ASSEN/BERLIJN - Je zou kunnen stellen dat ze door het oog van de naald is gekropen: Corrie Klaucke uit Assen.

Ze was gisteren op de kerstmarkt in Berlijn, waar een vrachtwagen inreed op het publiek.



Dans ontsprongen

"Wij waren een paar dagen in Berlijn. Gistermorgen liepen wij nog op diezelfde kerstmarkt. Dus wij zijn zo'n beetje de dans ontsprongen", aldus Klaucke. De Assenaar belde in tijdens De Leste Ronde op Radio Drenthe. De sfeer op de markt was volgens Klaucke van tevoren nog erg goed. "Het was een heel gezellige drukte. Je koopt wat, eet wat, drinkt wat en je maakt een praatje."



Maar diezelfde dag gaat het verschrikkelijk mis. Twaalf mensen komen om het leven als een vrachtwagen op het publiek inrijdt. Nog eens negenenveertig mensen raken gewond. "Je schrikt er wel van. Als je die beelden ziet van de plek waar je 's ochtends nog zo gezellig hebt gelopen en dat het helemaal kapot is gereden. Dan denk je echt: wat hebben wij een geluk gehad", aldus Klaucke.



Kater

Op het moment dat de aanslag gebeurde, was Klaucke net weer in Nederland. Toen haar vliegtuig was geland, zag ze de berichten over de aanslag meteen op haar telefoon. "Je houdt er een kater aan over. Je bent net op tijd weg."



De schrik zit er goed in, maar toch zou de Assenaar gewoon weer naar een kerstmarkt gaan. "Ik denk dat je iets voorzichtiger wordt, maar ik zou wel gaan. Anders kun je nergens meer heen en kun je niks meer doen. Dan moet je binnenblijven en dan breek je misschien alsnog je nek bij een val van de trap."