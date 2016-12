Weinig animo voor mobiel NAM-informatiecentrum Marsdijk

ASSEN - Er zijn weinig mensen afgekomen op de informatietruck van de NAM in de Asser wijk Marsdijk.

Dat meldtdeNAMin Assen. Er zijn vanmiddag 35 mensen in de truck geweest om vragen te stellen over gaswinning door het bedrijf. Het mobiel NAM-informatiecentrum stond aan de Kleuvenstee. De NAM heeft de truck in gebruik genomen om op deze manier vragen te beantwoorden van bezorgde bewoners in Marsdijk.Op dinsdag 17 januari houdt de NAM een informatiemiddag in De Dissel. Bewoners krijgen daarvoor nog een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. Eerder deze maand werd duidelijk dat de geplande versnelde gaswinning bij Marsdijk en Loon tijdelijk is opgeschort.