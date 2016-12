Na tientallen jaren einde aan vertrouwde naam autobedrijf Wander in Assen

ASSEN - Het was jarenlang een bekende naam in Assen en omstreken: Autobedrijf Wander.

Maar vanaf 1 januari is die naam verleden tijd. Het bedrijf gaat verder als Havik Auto, laat eigenaar Stern Groep in een mail aan zijn klanten weten.Volgens het bedrijf is de proefperiode goed verlopen en dus krijgt de vestiging in Assen nu een naam die past bij de eigenaar. Stern geeft zijn bedrijven allemaal een vijfletterige vogelnaam.Oud-eigenaar Jaap Timmer uit Assen kan er kort over zijn: "Ik vind er niks van", reageert hij op het nieuws. "Ik kan het wel begrijpen", reageert hij nuchter. Wander was bijna honderd jaar lang in handen van de familie Timmer.In 1924 gaat opa Geert Timmer als werknemer bij het autobedrijf aan de slag, waar hij opklimt tot directeur. Jaap Timmer, ook wel bekend als Mister TT, neemt later het roer over en in 1997 wordt zoon Geertjan baas van het familiebedrijf. Hij verhuist in 2006 vanaf de Vaart ZZ met Wander naar een groot nieuw pand aan de Balkengracht.In 2012 neemt Pouw Automotive Groep het bedrijf over. De naam Wander blijft en ook Geertjan Timmer blijft nog nog even directeur. Maar hij stapt in augustus 2013 op. Na bijna honderd jaar komt er een einde aan de verbintenis tussen autobedrijf Wander en de familie Timmer.Door de malaise in de autobranche gaat het bergafwaarts met Wander ; vlak voor de kerst van 2013 wordt faillissement aangevraagd voor de vestiging in Assen. De werkplaats is even gesloten, maar gaat in afwachting van een overname toch weer open.Eind januari 2014 meldt zich een nieuwe eigenaar: autobedrijf Stern Groep . Opnieuw blijft de naam Wander behouden. Maar op 1 januari 2017 is dat dus voorbij.