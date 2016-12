Gemeenteraadsleden in Emmen boeren het best

ASSEN - Gemeenteraadsleden krijgen een hogere vergoeding voor hun werk. Hun inkomen stijgt met 4,9 procent, blijkt uit een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De vergoeding hangt af van het aantal inwoners. Een raadslid in een kleine gemeente krijgt 250,82 euro bruto per maand. Dat loopt op tot 2.352,29 euro per maand voor raadsleden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.Raadsleden in de gemeente Emmen krijgen de hoogste vergoeding in de provincie Drenthe. Zij ontvangen vanaf het komende jaar 1.658,52 euro. Daarna volgen raadsleden in Assen (1.460,84 euro) en Hoogeveen (1.248,12 euro). Raadsleden in zeven gemeenten ontvangen elk 958,91 euro per maand. De 'slechtst verdienende' raadsleden in Drenthe werken in de gemeente De Wolden en Westerveld (617,77 euro).Raadsleden krijgen ook een onkostenvergoeding van 167,65 tot 262 euro. De vereniging voor raadsleden, Raadslid.nu, vindt de vergoeding voor kleine gemeenten te laag, omdat raadsleden steeds meer taken hebben gekregen.Uit een inventarisatie van RTV Drenthe bleek dat er sinds de vorige verkiezingen 41 Drentse raadsleden zijn gestopt. De meest gehoorde reden voor vertrek is de intensiteit van het werk.