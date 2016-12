Tynaarlo schrapt 'foute' verkeersnorm Borchsingel

EELDERWOLDE - De gemeente Tynaarlo schrapt de norm van 250 auto's per uur op de Borchsingel in de nieuwbouwwijk Ter Borch in Eelderwolde.

Leefbaar Tynaarlo was de enige partij die probeerde een nieuwe norm vast te stellen, maar dat idee werd door de rest van de raad naar de prullenbak verwezen. Bewoners vroegen om een nieuwe uursnorm om de verkeersveiligheid te waarborgen. "Verkeersveiligheid zit niet in getallen", klonk het in de raadszaal.Uit metingen van de gemeente bleek dat in de ochtendspits bijna twee keer zo veel auto’s over de Borchsingel rijden als de in een norm vastgelegde 250. Die norm berust volgens een meerderheid van de raad op een verkeerde inschatting.Aan de doorgaande weg die Ter Borch ontsluit, zitten twee scholen. Het maximale aantal verkeersbewegingen per dag blijft op 6.000 staan. Als dat aantal wordt overschreden moet de gemeente maatregelen nemen.