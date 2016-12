'Alescon-directeur Moorlag negende op kieslijst PvdA'

ASSEN - William Moorlag staat negende op de kieslijst van de PvdA voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar maart.

Dat meldt RTL Nieuws . Moorlag is sinds 2015 directeur van werkvoorzieningsschap Alescon in Assen. De inwoner van Winsum is ook bekend als oud-gedeputeerde van de provincie Groningen en hij was regiobestuurder bij de vakbond AbvaKabo FNV.RTL Nieuws publiceerde de eerste tien namen op de lijst. De hele concept-kandidatenlijst wordt donderdagochtend om tien uur bekendgemaakt. De Drentse kandidaten die zijn voorgedragen zijn huidig Kamerlid Harm Brouwer, Asser raadslid Cindy Vorselman, raadslid Stan van Eck in Hoogeveen en Statenlid Rudolf Bosch.