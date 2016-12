Agressieve buurmannen krijgen werkstraf

Honderd uur werkstraf voor onder meer mishandeling (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/EMMEN - Een 45-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot honderd uur werkstraf voor onder meer mishandeling van zijn buurvrouw en voormalige buurjongen.

De gezinnen wonen naast elkaar in de wijk Parc Sandur in Emmen en hadden al jarenlang ruzie, toen de 45-jarige man op 2 augustus 2014 woest bij zijn buren aanbelde. Volgens hem hadden de buren zijn bramenstruik tot de grond toe teruggesnoeid.



Toen de buurvrouw opendeed, viel de man haar en haar 21-jarige pleegzoon aan. De twee werden hardhandig weggeduwd. De rechtbank ziet dat als mishandeling. Daarna bedreigde de man de buurvrouw met de dood en vernielde hij meerdere spullen op het erf van de buren.



De pleegzoon van de buren is ook veroordeeld tot honderd uur werkstraf vanwege mishandeling. Hij viel de 45-jarige man aan met een steen uit zijn eigen tuin.