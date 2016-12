Op valreep nog kritiek op bedrijven-investeringszone Zuidlaren

ZUIDLAREN - Niet alle ondernemers in Zuidlaren zijn voorstander van het plan om belasting te innen voor gezamenlijke evenementen en bijvoorbeeld kerstverlichting.

Een onbekende groep ondernemers is het niet eens met de manier waarop de zogenaamde bedrijfs-investeringszone (BIZ) is ingevoerd.



'Gebrekkige voorlichting'

De groep verwijt de initiatiefnemers een gebrekkige voorlichting over de BIZ. "Nooit is schriftelijk gecommuniceerd en nooit is gemeld hoe de afdracht geregeld zou worden en over welke bedragen wordt gepraat", aldus woordvoerder de heer A.M. Jansen uit Zuidlaren.



Anoniem

De opmerkingen komen Jansen op kritiek te staan van Inge van den Broek van Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ): "Alle BIZ-deelnemers hebben een uitnodiging gehad. De ondernemers die meneer Jansen vertegenwoordigt zijn anoniem. Ik nodig ze van harte uit om zich bekend te maken en met ons het gesprek aan te gaan."



Draagvlakmeting

De raad trok zich weinig aan van de kritiek en stemde unaniem voor de invoering van de bedrijfs-investeringszone. De laatste hobbel die nog genomen moet worden, is een zogeheten draagvlakmeting. Die wordt in januari door de gemeente gehouden.



Om een definitief akkoord te krijgen, moet vijftig procent van de ondernemers meedoen aan de meting en tweederde van de respondenten moet voorstander zijn.

