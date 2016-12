Motie over kinderpardon is aangehouden

EMMEN - De motie in de Tweede Kamer voor een ruimhartiger kinderpardon is aangehouden.

De motie was ingediend door Joël Voordewind van de ChristenUnie en Linda Voortman van GroenLinks.Vijftig fractievoorzitters van de PvdA in het Noorden riepen hun partij in een brief op om in te stemmen met de motie. Initiatiefnemer van de brief was Raymond Wanders van de PvdA in Emmen.Volgens Wanders is het belangrijk dat er een ruimer kinderpardon komt omdat 98 procent van de aanvragen wordt afgewezen. "Het zijn vaak jonge meiden en jongens die hier al 8 á 9 jaar in een azc zitten. Ze gaan naar school, naar sportverenigingen. Maar de dreiging om teruggestuurd te worden is er steeds, terwijl ze hier geworteld zijn".Volgens Wanders worden er gesprekken gevoerd en waar wordt gepraat, is er hoop, aldus de PvdA'er.Wanders heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor de 9-jarige Samira en haar familie. Het meisje zit in het azc in Emmen. Ze woont acht jaar in Nederland, maar volgens de huidige regels mag ze hier niet blijven. Samira zou eerder deze maand zelfs worden uitgezet. Maar mede dankzij de inzet van Wanders kan ze voorlopig blijven.