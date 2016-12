Tynaarlo investeert niet in Groningen Airport Eelde

EELDE - De gemeente Tynaarlo kiest niet voor een investering in Groningen Airport Eelde, zoals het college van burgemeester en wethouders wil.

"Dit is een worst case scenario", aldus burgemeester en portefeuillehouder Marcel Thijsen. "Ik heb nu niets om mee op pad te gaan naar de andere aandeelhouders."De gemeenteraad is tot op het bot verdeeld over het plan, zelfs de collegepartijen. D66 en de PvdA stemden tegen het collegevoorstel, VVD en CDA stemden voor. Opvallend is dat een meerderheid van de raad wel wil meewerken aan het scenario om te investeren in het vliegveld als toegangspoort van Noord-Nederland, maar dan wel onder heel strenge voorwaarden.Als het aan de PvdA ligt, zou een investering alleen doorgang mogen vinden als het college zich tot het uiterste inspant om bij het bedrijfsleven en andere overheden mede-investeerders te vinden. Andere partijen zagen investeren alleen zitten als het college de aandelen zo snel mogelijk van de hand zou doen. De partijen kwamen er onderling niet uit.Vliegvelddirecteur Marco van de Kreeke reageert teleurgesteld op het besluit van de gemeente: "Ik vind het jammer, maar heb geen idee wat er nu gaat gebeuren. Daar ga ik nog een nachtje over slapen."De provincies Drenthe en Groningen besloten vorige week om te investeren in het vliegveld. De gemeentes Groningen en Assen nemen later deze week een beslissing. Tynaarlo is de kleinste aandeelhouder van Groningen Aiport Eelde en bezit vier procent van de aandelen.