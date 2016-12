Twee Drentse genomineerden voor Restaurant Awards 2017

ZUIDWOLDE/SCHOONLOO - Restaurants De Groene Lantaarn in Zuidwolde en De Loohoeve in Schoonloo zijn genomineerd voor de Restaurant Awards 2017.

De Groene Lantaarn is genomineerd in de categorie 'beste biologische restaurant', De Loohoeve in de categorie 'beste prijs/kwaliteits restaurant'. In januari wordt bekendgemaakt welke restaurants als winnaar uit de bus komen.De restaurants zijn volgens de organisatie van de Restaurant Awards 2017 genomineerd door de vijfhonderd beste chefs en restauranteigenaren van ons land. In totaal worden er prijzen uitgereikt in dertien categorieën.De Restaurant Awards zijn in 2014 opgezet door Arthur Bassant van de culinaire website Heerlijk.nl Eerder deze maand werden de Michelinsterren uitgereikt. Restaurant De Groene Lantaarn behoudt zijn twee Michelinsterren. Chefkok Jarno Eggen van het restaurant in Zuidwolde verwachtte dat De Loohoeve er dit jaar ook een zou krijgen. Maar die verwachting kwam niet uit.