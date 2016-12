Fiets terugvinden wordt een eitje met app

GRONINGEN - Je hebt je fiets ergens neergezet, maar je weet niet meer waar. Om dat probleem te verhelpen, hebben vijf studenten van de Rijksuniversiteit Groningen een app bedacht.

Het idee: plak een sticker met daarin een chip op je fiets en installeer de app op je telefoon. Als je het toestel tegen de sticker houdt, slaat de app de locatie van de fiets op. Zo leidt de app je op een later moment terug naar de plek waar je de fiets had achtergelaten.De studenten bedachten de app voor het vak Ondernemerschap dat ze volgen. Na een avondje flink stappen konden ze hun fiets niet meer terugvinden en zo was het idee geboren, vertellen ze aan RTV Noord De app met de naam 'WheelReveal' is nog niet te downloaden. Het prototype is af, maar moet nog worden bijgeschaafd. De studenten presenteren het idee vandaag op de universiteit. Daarna hopen ze een investeerder te vinden.De studenten zien volop mogelijkheden voor hun app. Zo zou die ook ideaal zijn om bijvoorbeeld een auto terug te vinden in een parkeergarage. Het is nog onduidelijk of de app daar zou werken.