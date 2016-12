Burgemeester Thijsen probeert uitzetting Wagif te voorkomen

Wagif Faredzjualev met zijn vrouw en kinderen (foto: Rob Mulder/RTV Noord)

EELDE - Burgemeester Marcel Thijsen probeert te voorkomen dat vluchteling Wagif Faredzjualev uit Eelde na vijftien jaar wordt uitgezet naar Azerbeidzjan.

Een motie die werd ingediend door het CDA werd gisteravond gesteund door een meerderheid van de raad. "Het zou fantastisch zijn als hij mag blijven", zegt fractievoorzitter Hanneke Wiersema via het CDA. "De burgemeester gaat nu alles in het werk stellen om de IND en staatssecretaris op andere gedachten te brengen."



Brieven

De gemeente Tynaarlo heeft zich al eerder ingezet voor Wagif Faredzjualev, die met zijn vrouw en twee kinderen in Eelde woont. "Mijn voorganger heeft al eens een brief naar staatssecretaris Fred Teeven gestuurd", zegt burgemeester Marcel Thijsen. "En ook ik heb al eens een brief naar staatssecretaris Dijkhoff gestuurd."



Nederlands gezin

Gezinsleden van Wagif Faredzjualev zijn inmiddels Nederlands staatsburger en mogen daarom wel in Nederland blijven. Volgens het CDA spreekt Faredzjualev goed Nederlands en doet hij klusjes in de omgeving omdat hij niet mag werken.



Faredzjualev ontvluchtte Azerbeidjan, omdat hij niet wilde vechten tegen buurland Armenië. Hij zegt dat zijn moeder van Armeense afkomst is en dat hij daarom de dienstplicht ontweek. Hij is bang dat hij in Azerbeidjan in de gevangenis komt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst betwijfelt of hij echt Armeense wortels heeft.

