Initiatiefnemer windmolenpark: 'Motie geeft mensen valse hoop'

1E EXLOËRMOND - Windboer Harbert ten Have "is verrast en vindt het spijtig" dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin wordt aangedrongen op uitstel van de windmolenplannen in de Veenkoloniën.

Het voorstel van de SP en de PvdA werd door bijna alle partijen gesteund. Het is nog onduidelijk wat minister Kamp met de motie gaat doen.Volgens Ten Have is de Kamer met de motie akkoord gegaan omdat de verkiezingen er aan komen "en in verkiezingstijd zie je wel vaker rare dingen. De motie zorgt voor onduidelijkheid in het gebied en draagt absoluut niet bij aan de voortgang van de noodzakelijke energietransitie", aldus Ten Have.De motie geeft mensen ook valse hoop volgens Ten Have. "De vergunningen voor de windmolens zijn in september al verleend en de Raad van State onderzoekt alleen nog of het proces goed is verlopen".Gedeputeerde Tjisse Stelpstra wil niet op de zaken vooruitlopen. "Het is nu afwachten wat de minister met de motie gaat doen en het kan nog alle kanten opgaan. Ik ben erg voorzichtig. Het is een gevoelig onderwerp met veel onrust in het gebied."Stelpstra is wel verrast over het moment van de motie. "Waarom komen ze hier nu pas mee, dat had ook veel eerder gekund tijdens het proces."