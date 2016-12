Van Oosten nieuwe trainer van CEC

VOETBAL - Erwin van Oosten is de nieuwe trainer van voetbalvereniging CEC uit Emmer-Compascuum. Dit maakte de club vandaag bekend. Hij volgt hiermee Geert Aalderink op.

Van Oosten was eerder trainer van vv Weerdinge. Hier werd hij in november van dit jaar per direct ontslagen. De spelersgroep zou te weinig vertrouwen hebben om met Van Oosten promotie naar de derde klasse af te dwingen. Twee weken voor het ontslag kondigde de trainer zelf al zijn vertrek bij de club aan.