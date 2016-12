Politie vindt 60 kilo illegaal vuurwerk na tip

NORG - De politie heeft een 21-jarige man uit Norg aangehouden voor het bezit van 60 kilo illegaal vuurwerk.

De politie kwam de verdachte op het spoor na een anonieme tip.Bij het doorzoeken van de woning van de man in Norg en een loods in Haulerwijk werd het illegale vuurwerk gevonden. Het gaat om Cobra's, lawinepijlen en nitraatbommen.Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd. Tegen de man uit Norg is proces-verbaal opgemaakt.