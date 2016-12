Assen volgt advies dat spelen op kunstgras veilig is

ASSEN - De gemeente Assen volgt de uitkomst van het onderzoek dat spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig is. Dit liet wethouder Albert Smit weten tijdens een gesprek met bestuurders van de Asser voetbalclubs.

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed maandenlang onderzoek naar de gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden met de rubberen korrels. In het rapport staat dat er wel stoffen in het rubber zitten die kanker kunnen veroorzaken, maar dat er zo weinig van die stoffen inzit, dat het geen risico vormt.In oktober van dit jaar was er onrust ontstaan nadat wetenschappers in een uitzending van ZEMBLA hadden aangegeven dat er gezondheidsrisico's zouden kleven aan het sporten op kunstgrasvelden die bewerkt zijn met rubbergranulaat.Wethouder Smit hoopt dat de resultaten van het RIVM-onderzoek een geruststelling voor onder meer ouders van jonge voetballertjes betekenen.