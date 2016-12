Stelling: We zijn veel te bang voor bacteriën

ASSEN - We gebruiken veel te veel desinfecterende middelen als antibactieriële handzeep of toetsenborddoekjes. Dat zegt de Gezondheidsraad.

De desinfecterende middeltjes zijn schadelijk, omdat ze ook goede bacteriën doodmaken. Bovendien raken slechte bacteriën resistent. En dat maakt ons gevoeliger voor allerlei aandoeningen. Daarom wil de Gezondheidsraad dat die producten zoveel mogelijk uit de schappen van winkels verdwijnen.Wat doet u? Gebruikt u ook desinfecterende handgel, of is water en zeep meer dan genoeg?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we of u grote evenementen mijdt in verband met mogelijke aanslagen. In totaal reageerden 1.341 mensen. Ruim 68 procent van de stemmers doet dat niet. Iets meer dan 31 procent wel.