Jeugdzorg Noordenveld begint mentorproject

Mentorproject voor jongeren in Noordenveld (foto: RTV Drenthe)

RODEN - De gemeente Noordenveld begint een mentorproject in de jeugdhulp. Vrijwillige mentoren gaan jongeren ondersteunen en begeleiden.

De jongere en de mentor zien elkaar een keer per week tijdens een periode van anderhalf jaar. De jongere krijgt onder meer ondersteuning op het gebied van sociaal emotionele vaardigheden, het kiezen van een opleiding en het ontwikkelen van talenten.



Uit landelijk onderzoek zou blijken dat zo'n mentorprogramma een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van jongeren.



Het mentorproject in Noordenveld wordt uitgevoerd door SpiNN Drenthe uit Leek.

Behalve in Noordenveld loopt het mentorproject ook in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Assen.