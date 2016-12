Financiering veteranenopvang Assen 2017 nog niet rond

ASSEN - De bewoners van veteranenopvang De Compound in Assen verkeren in grote onzekerheid. De financiering voor 2017 is nog niet rond.

In De Compound wonen 10 veteranen met een oorlogstrauma. Hun verblijf werd vroeger betaald door het rijk, maar nu zijn gemeenten daar verantwoordelijk voor. De Compound verkeerde eerder dit jaar ook al in financiële moeilijkheden.De gemeente Assen betaalt alleen voor veteranen die uit Assen komen. Veteranen van buiten Assen moeten een aanvraag doen bij hun eigen gemeente."Er is een convenant, maar in de praktijk werkt dat niet", zegt Erik Vels van De Compound. "Pas in januari 2017 krijgen de veteranen die niet uit Assen komen van hun gemeente te horen of ze wel of niet in aanmerking komen voor geld. En dat levert heel veel stress op.""Het gaat over een relatief kleine groep mensen. We hebben ongeveer 20.000 euro per maand nodig om de Compound draaiende te houden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten werkt aan een structurele oplossing, maar dat is pas in 2020. Dat is te laat voor de huidige bewoners", aldus Vels.