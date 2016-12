Coevorden krijgt wondexpertisecentrum

Het vebinden van een wond (foto: Pixabay.com)

COEVORDEN - Patiënten met slecht of niet genezende wonden kunnen vanaf volgende maand terecht in een wondexpertisecentrum in Coevorden.

Het gaat om een initiatief van de Saxenburgh Groep en thuiszorgorganisatie Icare.



De komst van het centrum moet er toe leiden dat dergelijke wonden efficiënter worden behandeld en sneller genezen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om wonden die ontstaan door doorliggen.