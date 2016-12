Treant Zorggroep sluit alsnog contract met Zilveren Kruis

HOOGEVEEN/EMMEN - Treant Zorggroep heeft alsnog een contract gesloten met zorgverzekeraar Zilveren Kruis van Achmea.

Dat betekent dat verzekerden van Zilveren Kruis in 2017 terecht kunnen bij de ziekenhuizen van Treant. Het contract geldt niet voor mensen met een Basis Budget Polis.Het gaat om het Scheper ziekenhuis in Emmen, Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.Treant Zorggroep heeft nu met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor 2017 afgesloten.