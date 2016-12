D66 wil duidelijkheid over mogelijkheden van uitgestelde windmolenplannen

ASSEN - D66 wil van Gedeputeerde Staten weten wat zij gaan doen met de ruimte die het uitstel van de windmolenplannen in de Veenkoloniën biedt.

De Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan waarin staat dat de aanleg van een windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën voorlopig moet worden uitgesteld. Daarnaast moet de regering alternatieven zoeken om dezelfde hoeveelheid duurzame energie op te wekken.D66 wil nu weten of een verruiming van het zoekgebied een mogelijkheid is en of er wordt gekeken naar andere alternatieven voor het opleveren van duurzame energie. Ook wil zij weten of burgers bij dit proces betrokken worden.Stichting de Zonkoloniën ziet de uitgestelde plannen als kans om definitief af te stappen van het windmolenplan en te kiezen voor een Solarpark in de Veenkoloniën. Bij de stichting zijn zo'n 250 bedrijven aangesloten.